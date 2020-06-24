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    • 24.06.2020 17:43
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, 75. Başkanı Bozkır ile görüştü

    Gelen son dakika herine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler () 75. Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi ile bir araya geldi.

    Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler () 75. Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği () Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi ile bir araya geldi.

    Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın ziyaretini, Twitter'da paylaştığı mesajla değerlendirdi.

    Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    "BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı Bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan Ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız."

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