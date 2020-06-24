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    • 24.06.2020 17:15
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    Şehit olan askerimiz Recep Durak'ın naaşı Elazığ'daki baba evine böyle geldi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın naaşı, Elazığ'daki baba evine getirildi.

    Şehit olan askerimiz Recep Durak'ın naaşı Elazığ'daki baba evine böyle geldi

    Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından uçakla Diyarbakır Havalimanı'na getirilen şehidin, Türk bayrağına sarılı cenazesi, buradan cenaze aracına nakledildi.
    Şehit olan askerimiz Recep Durak'ın naaşı Elazığ'daki baba evine böyle geldi

    Ardından şehidin naaşı, araçla Elazığ'ın Maden ilçesindeki baba evine getirilerek, helallik alındı. Elazığ Müftüsü Selami Aydın tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
    Şehit olan askerimiz Recep Durak'ın naaşı Elazığ'daki baba evine böyle geldi

    Helallik alınması esnasında şehidin annesi Nezahat Durak ile kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
    Şehit olan askerimiz Recep Durak'ın naaşı Elazığ'daki baba evine böyle geldi

    Daha sonra okunan dualar eşliğinde, şehidin naaşı, araçla memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Gözekaya köyüne götürüldü.
    Şehit olan askerimiz Recep Durak'ın naaşı Elazığ'daki baba evine böyle geldi

    Törene Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz ve kurum yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
    Şehit olan askerimiz Recep Durak'ın naaşı Elazığ'daki baba evine böyle geldi

    Babası hayatta olmayan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın cenazesi, Gözekaya Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.
    Şehit olan askerimiz Recep Durak'ın naaşı Elazığ'daki baba evine böyle geldi

    Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 asker yaralanmış, bir asker sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
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