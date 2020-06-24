Maske takmayan vatandaşlar hangi bahaneyi bulacağını şaşırdı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVİD-19 salgını dünyaya yayıldı. 470 bini aşkın kişiyi hayattan kopardı. Türkiye'de, tam vaktinde uygulanan önlemlerle salgın kontrol altına alındı. 1 Haziran itibariyle tüm ülkede normalleşme dönemi başladı.
Virüsün yayılmasını önlemek için pazartesiden itibaren maske takmanın zorunlu olduğu açıklandı. Denetimlerde kurala uymayanlara 900 lira ceza yazıldı. Hepsinin bahanesi farklıydı: "Ben de virüs yok!", "Ben sağlığımı düşünürüm", "Maskeden iyice bunaldık."
SUÇLU VE ÖFKELİ
Sakarya'da bir vatandaş polise maskesiz yakalandı. "Benim sağlığımı sen benden fazla mı düşünüyorsun?" diye isyan bayrağını açtı.
BURUN FARKI
Muğla Marmaris'te kafeterya işletmecisi Aykut Mertel, maske takmayanlara mesaj vermek için ilginç bir yol seçti. İşyerinin girişine üzerinde "Her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz" yazılı pankart astı.
KAÇAMADI...
Kocaeli'nde denetime takılan bir vatandaş "Bende virüs olmadığına eminim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.
SÜPER FİKİR
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'da açılan kurban pazarlarında Coronavirüs önlemleri alındı. Müşteri ve hayvan sahipleri, el sıkışma yerine sosyal mesafeli tahtadan yapılan el ile pazarlık yaptı.
Taraflar, Corona'dan sonra böyle tokalaşıyor.
TEST SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı, dün bin 268 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 27 hastanın vefat ettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, "Test sayımız 3 milyonu geçti" dedi.
MİNİPES!
İstanbul Sultangazi'de Nursel Güner, araçta sigara içen ve maske takmayan minibüs şoförünü uyardı. Duruma tepki gösteren şoför ise Güner'e hakaret ederek araçtan indirmeye kalktı! Yaşananları videoya kaydeden talihsiz kadın, şoförden şikayetçi oldu.
NURSEL GÜNER
SUDAN UCUZ
İtalya'da yetkililer Coronavirüs sonrası turizmi canlandırmak için 'sudan ucuz' bir yöntem seçti! Ülkenin Molise bölgesindeki San Giovanni in Galdo köyünde turistlere bedava konaklama imkanı sunulacağı belirtildi.
ÖLDÜREN TIRNAK
İzmir'de tırnak yeme alışkanlığı olan taksici Tunç Talay (50), Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, tırnak yeme alışkanlığı olanların daha fazla risk taşıdığını söyledi.