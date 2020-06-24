Maske takmayan vatandaşlar hangi bahaneyi bulacağını şaşırdı





Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVİD-19 salgını dünyaya yayıldı. 470 bini aşkın kişiyi hayattan kopardı. Türkiye'de, tam vaktinde uygulanan önlemlerle salgın kontrol altına alındı. 1 Haziran itibariyle tüm ülkede normalleşme dönemi başladı.



Virüsün yayılmasını önlemek için pazartesiden itibaren maske takmanın zorunlu olduğu açıklandı. Denetimlerde kurala uymayanlara 900 lira ceza yazıldı. Hepsinin bahanesi farklıydı: "Ben de virüs yok!", "Ben sağlığımı düşünürüm", "Maskeden iyice bunaldık."



