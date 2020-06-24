Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maske takmama cezası ne kadar, nereye ödenir?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında 81 ilde olmasa da bazı illerde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Maske takma zorunluluğu olan iller güncellenerek yeni iller de bu listeye ekleniyor. Peki güncel olarak maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Denetimlerin sıkça ve detaylıca yapıldığı şu günlerde maske takmama cezası ne kadar? Yapılan denetimlerde cezalar kesilmeye başlandı, binlerce kişiye idari işlem uygulandı. İşte yarıntılar…
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER
Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Ordu, Yozgat, Bitlis ve Çanakkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak. Bakanlık, valiler tarafından gerekli planlamaların yapılmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını istedi.
"7 BİN 17 KİŞİYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI"
İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi.
Talimatta salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi.
Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı.
62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde,sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.
Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.