Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maske takmama cezası ne kadar, nereye ödenir?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Ordu, Yozgat, Bitlis ve Çanakkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?



İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak. Bakanlık, valiler tarafından gerekli planlamaların yapılmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını istedi.



"7 BİN 17 KİŞİYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI"



İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi.

Talimatta salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.