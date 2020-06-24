Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı yapılacak mı? YKS iptal edilecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı yapılacak mı? YKS iptal edilecek mi? 2020 YKS'ye sayılı günler kala kabine toplantısında alınacak kararlar merak ediliyor. Korona virüs vakalarında son günlerde artış yaşanması nedeniyle gözler bilim kurulu ve kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı yapılacak mı? İşte son bilgiler!
HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?
Beştepe'deki toplantıda alınan kararları açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçti.
"Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız sona erdi. Attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık" diyen Erdoğan, "Avrupa ile kıyasla en az can kaybı kısıtlama ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımız bir geçektir. Kökü kazınana kadar maske, mesafe ve temizlik ile hayatımızı düzenlememiz gerektiği gerçeğini hatırlatmak istiyorum. yeni normal dediğimiz düzenin devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız" dedi.
Erdoğan, "Bu mücadeleyi yürütmek için her imkana sahibiz. Sadece salgın sürecinde hizmete açtığımız hastanelerin yatak ve yoğun bakım kapasiteleri bile pek çok ülkenin toplamıyla yarışacak düzeydedir. Sağlık sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz. İstemediğimiz görüntüler zaman zaman oluyor. Ama kurallara uymanın genel olduğu düşüncesindeyim. Sağlık ve ekonomik tedbirleri sıkı tutmak zorundayız. Milletimden yeni dönemin kurallarına uyarak işlerine sıkı sıkı sarılarak bu sürece destek vermelerini istiyorum" diye konuştu.
"Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirip sonuçları paylaşıyoruz" dedi ve bu haftaki toplantıda alınan yeni kararları şöyle sıraladı:
- Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.
- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.
- 65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.
- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.
- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin bir karar henüz alınmış değil. En son 9 Haziran'da yapılan kabine toplantısında alınan son kararlar duyurulmuştu.