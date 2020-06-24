Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı yapılacak mı? YKS iptal edilecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı yapılacak mı? YKS iptal edilecek mi? 2020 YKS'ye sayılı günler kala kabine toplantısında alınacak kararlar merak ediliyor. Korona virüs vakalarında son günlerde artış yaşanması nedeniyle gözler bilim kurulu ve kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı yapılacak mı? İşte son bilgiler!

HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Beştepe'deki toplantıda alınan kararları açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçti.

"Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız sona erdi. Attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık" diyen Erdoğan, "Avrupa ile kıyasla en az can kaybı kısıtlama ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımız bir geçektir. Kökü kazınana kadar maske, mesafe ve temizlik ile hayatımızı düzenlememiz gerektiği gerçeğini hatırlatmak istiyorum. yeni normal dediğimiz düzenin devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız" dedi.