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    • 24.06.2020 14:06
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    ’nün azılı militanları bu dairede yargılanıyor

    ’nün en kozmik davalarına bakan Yargıtay 5. ’nde 80’e yakın azılı militanının dosyası ve yargılaması bulunuyor. Daire, 80 azılı FETÖ’nün görev suçu kapsamında ilk derece mahkemesi olarak yargılamalarını yapıyor. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

    80 azılı FETÖ’cü bu dairede yargılanıyor

    Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası aksayan yargılamalar kaldığı yerden devam etmeye başladı. 'nün azılı militanlarının kozmik davalarının görüldüğü ilk derece mahkeme Yargıtay 5. 'nde ara verilen yargılamalar yeniden başladı. Daire, 80 azılı 'nün görev suçu kapsamında ilk derece mahkemesi olarak yargılamalarını yapıyor..

    FETÖ'CÜ SAVCI AZİZ TAKÇI VE ÖZCAN ŞİŞMAN…

    Dairede; Zekerya Öz, , , İlhan Karagöz, Muharrem Köse, Hikmet Usta, Mustafa Bilgili, ve 'ın da bulunduğu FETÖ'cü militanlar dairede dosyası bulunan isimler arasında.

    MİT TIR'larını durduran FETÖ'cü savcı Aziz Takçı ve Özcan Şişman hakkında açılan dava geçtiğimiz Cuma günü yani 19 Haziran'da Daire'de görüldü.

    EN AZILI FETÖ'CÜLER YARGILANIYOR

    Bugün ise aralarında firari savcı ve hâkim Metin Özçelik'in bulunduğu çok sayıda FETÖ'cü ismin yargılaması yapılacak. Firari Öz'ün gıyabında yapılan duruşmalar sonrası çıkacak karar merakla bekleniyor.

    Sanıkların 'askeri casusluk', 'usulsüz dinleme', 'sınav yolsuzlukları', 'selam tevhit, ergenekon ve balyoz davalarında usulsüzlük' ve 'başbakanlığın dinlenmesi' gibi suçlarda görevlerini kötüye kullanma suçu kapsamında yargılandığı öğrenildi.

    DAVALAR GÖRÜLECEK

    İlerleyen aylarda aralarında yine FETÖ'nün önemli militanlarından eski savcı Osman Şanal, eski vali Orhan Öztürk, eski Ankara savcısı Ömer Faruk Tezel gibi isimlerin de davasının 5. Ceza Dairesi'nde görüleceği belirlendi.

    Yine, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığı görevini yürütürken helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen 'nun ölümünde 'Görevi Kötüye Kullandığı' ileri sürülen şüphelilerin de bu dairede önümüzdeki aylarda yargılanacağı öğrenildi.

    (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)

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