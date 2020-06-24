Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2020 YKS ertelenecek mi? Bilin Kurulu kararları neler?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu kararları neler? 2020 YKS ertelenecek mi? Korona virüs vakalarında her gün yeni veriler açıklanırken, toplumdaki risk durumu da yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu toplantılarında ise alınabilecek önlemler masaya yatırılıyor. Peki, bilim kurulu toplantısı ne zaman? Bilim kurulu kararları nelerdir? İşte detaylar…

YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Bakan Koca'nın, artan vakalar ve maske takma gibi temel tedbirlerdeki gevşemelerden dolayı yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı konusunda da açıklama yapması bekleniyor.