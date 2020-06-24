Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2020 YKS ertelenecek mi? Bilin Kurulu kararları neler?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu kararları neler? 2020 YKS ertelenecek mi? Korona virüs vakalarında her gün yeni veriler açıklanırken, toplumdaki risk durumu da yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu toplantılarında ise alınabilecek önlemler masaya yatırılıyor. Peki, bilim kurulu toplantısı ne zaman? Bilim kurulu kararları nelerdir? İşte detaylar…
YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Bakan Koca'nın, artan vakalar ve maske takma gibi temel tedbirlerdeki gevşemelerden dolayı yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı konusunda da açıklama yapması bekleniyor.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 42 bin 982 testten 1268'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 27 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 1 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848'e yükseldi.
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Hüseyin Aygün, 'Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz' dedi.
ÖSYM Başkanı Hüseyin Aygün'den son dakika YKS açıklaması geldi. Aygün, 'Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz' açıklamasında bulundu.
ÖSYM'DEN COVID-19 AÇIKLAMASI
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) girecek adaylardan;
Kesin Covid-19 tanısı olan adaylar,
Kesin Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan adaylar,
Kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan adaylar,
Covid-19'u düşündürecek şikâyetleri olan adaylar
Başkanlığımız tarafından sınav merkezlerinde hazır bulundurulan Yedek Sınav Binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
Bu durumdaki adayların, durumlarını ayrıntılı olarak anlatan ekteki Genel Amaçlı Dilekçe'yi doldurarak belgeleri ile birlikte yks2020@osym.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.