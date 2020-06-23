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    • 24.06.2020 00:19
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    Son dakika: 'dan 81 ilin sağlık müdürüyle Kovid-19 zirvesi

    Son dakika haberine göre, , 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin vaka durumları, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebepleri, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldıklarını bildirdi.

    81 ilin sağlık müdürüyle kritik toplantı

    , 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin vaka durumları, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebepleri, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldıklarını bildirdi.



    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını belirterek, ''Toplantıda, vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık.'' ifadelerini kullandı.


    Kovid-19'a karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmeler de yaptıklarını kaydeden Koca, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin görseller de paylaştı.


    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüyle Kovid-19 zirvesi
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