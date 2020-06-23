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    • 23.06.2020 17:11
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    Son dakika: /'den bölgesindeki iş yerine ! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Son dakika haberi... MSB, " bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili yaraladı." açıklamasında bulundu.

    PKK/YPG'den bombalı saldırı!

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, /'nin, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ettiği, Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlenen da en az 5 kişinin katledildiği, 12 masum sivilin ise yaralandığı belirtildi.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamalar:

    - 22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    - PKK/YPG, Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarına bir ayda 62 taciz gerçekleştirdi, 10 terörist etkisiz hale getirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: PKK/YPG'den Barış Pınarı bölgesindeki iş yerine bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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