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    • 23.06.2020 09:30
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    Sağlık Bakanı 'dan ve mesaisi! Ek tedbirler mi gelecek?

    Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanı başkanlığında toplanan Kurulu toplantısında önümüzdeki hafta sonu ’ye girecek olan öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, 'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

    Ek tedbirler mi gelecek?

    yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı başkanlığında gerçekleştirildi.

    Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, 'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, 'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

    BAKAN KOCA TWITTER'DAN DUYURDU
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından da "Toplum Bilimleri Kurulumuzla yeni toplantımızı yaptık. Koronavirüs salgınına karşı farklı bilim dallarından bilim insanlarımızın sürece katkılarından yararlandığımız toplantılarımızın bugünkünde gündemimiz YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler oldu." mesajını paylaştı.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı mesaisi! Ek tedbirler mi gelecek?
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