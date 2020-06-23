Kısıtlamalar kalktı. Herkes sokağa aktı. Çoğu ne maske taktı, ne sosyal mesafeyi uyguladı. Pikniğe giden İstanbullular ise tonlarca çöpü Belgrad Ormanı'na attı.
Bazıları üzerinde oturduğu halıyı bile geride bıraktı.
KORTİZON RİSK UNSURU
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kronik kalp, akciğer, şeker, karaciğer, böbrek hastalığı risk oluşturuyor. Kortizonlu ilaçlar da tehdidi artırıyor.
Polisler, maske takmayanlara 900 lira ceza kesmeye başladı.
MASKE VE CEZA
CORONAVİRÜS'E karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. 48 ilde virüsün yayılmasını önlemek için zorunlu maske kullanımı dün itibariyle başladı. Ekipler, dün özellikle büyükşehirlerde denetim yaptı. Salgına rağmen maskesini kolunda hatta çantasında bile taşıyan vardı! Yasağı ve para cezasını bilmeyen vatandaşlar, polisi karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı! Kurala uymayanlara 900 lira ceza yazıldı.
Bolu'da ekipler maske denetimi yaptı. Maskesiz bir vatandaş ise polisten kaçmaya çalıştı. Hemen yakalandı.
Isparta'da Berk isimli bir genç, maskesiz polise yakalandı. Polis adını soyadını sorduğunda, "Soyadımı bilmiyorum" dedi ancak cezadan kaçamadı.
yakalandı.
İstanbul Kadıköy'de ekipler denetimlerini artırdı. Yarım saat içinde 15 kişiye toplam 13 bin 500 lira ceza yazıldı.
BUNLARIN HEPSİ YALAN
MASKE, Coronavirüs'ün kontrol altına alınmasında büyük rol oynadı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, "Maske takmak zararlı" diyerek kafaları karıştırdı. İngiliz bilim adamları, o yalanları sıraladı:
UZUN süre maske kullanımı sonrası kanda karbondioksit gazı bırakır mı? Hayır
MASKE cilde zarar verir mi? Hayır
MASKE kullanımı zamanla ruh sağlığını bozar mı? Hayır
UZUN süre maske ile konuşmak, dilde problem yaratır mı? Hayır
MASKE kullanımı burunun koku alma hissini azaltır mı? Hayır
İSTANBUL KİRLENDİ
MEGA kent İstanbul'da Coronavirüs tedbirleriyle bir dönem azaldı. Normalleşmeyle birlikte şehirde trafik artınca, kirlilik oranı yeniden yüzde 38'e çıktı.
ŞİMDİ HAMAM!
SALGIN nedeniyle 3 aydır kapalı olan hamamlarda da yeni normal düzene geçildi. Tellaklar, maske ve siperlik takarak hizmet verdi.
ÖRNEK BERBER
Aksaray'da berber Bahadır Kulaksız, Coronavirüs'ten korunmak için tüm tedbirleri aldı. Tıraşı özel koruyucu tulum giyerek yaptı. Müşterilerinin verdiği parayı dezenfekte ederek virüsten korunmaya çalıştı.
COVİD-0 SONGÜL-1
İSTANBUL'DA yaşayan Songül Perçin (42) Corona'yı atlattı. Yaşadıklarını "Nefes almakta çok zorlandım. İlaç aldıktan sonra biraz daha iyi hissettim" sözleriyle anlattı. Virüse karşı zafer kazanan Aziz Baydır (55) ise "Sosyal mesafeyi koruyun. Kurallara uyun" çağrısı yaptı.
161 BİN 533 KİŞİ İYİLEŞTİ
Sağlık Bakanlığı, dün bin 212 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 974 olduğunu bildirdi. Bin 293 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.