



MASKE VE CEZA

CORONAVİRÜS'E karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. 48 ilde virüsün yayılmasını önlemek için zorunlu maske kullanımı dün itibariyle başladı. Ekipler, dün özellikle büyükşehirlerde denetim yaptı. Salgına rağmen maskesini kolunda hatta çantasında bile taşıyan vardı! Yasağı ve para cezasını bilmeyen vatandaşlar, polisi karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı! Kurala uymayanlara 900 lira ceza yazıldı.

