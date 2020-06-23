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    • 23.06.2020 23:55
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    İYİ Partili 'ın 'cemaatle namaz' hazımsızlığı gözler önüne serildi!

    İYİ Prof. Dr. , Başkanı Prof. Dr. 'ın 5 vakit namazın cemaatle kılınabilecek olmasına dair yaptığı açıklama üzerine rahatsız oldu. Karaman'ın cemaatle namaz kılınmasının serbest olmasından duyduğu hazımsızlık tepki topladı.

    İP'li Karaman'dan skandal açıklama!

    İYİ Prof. Dr. , Twitter hesabından camilerde 5 vakit namazın cemaatle kılınabilecek olması üzerine skandal bir paylaşımda bulundu.

    'NAMAZA HAYIR' PROVOKASYONU
    Başkanı Prof. Dr. bugün ise "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" açıklaması yaptı.

    Erbaş'ın açıklamalarının ardından Twitter hesabından rahatsızlığını gözler önüne seren Karaman, "Türkiyenin dört bir yanında, hızlı #normalleşme süreciyle yeniden #koronavirüs vaka, #entübe ve #yoğunbakım sayısı artmaya başlamışken; özellikle 65 yaş üstü hayati risk altındayken ve cemaatle namaz için camileri onlar dolduruyorken alkış! Anlaşılan Umre krizinden ders çıkarılmamış!" ifadeleriyle bir skandala imza attı.

    KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI UMRECİLERE YIKTI
    İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Karaman'ın paylaşımında bir detay daha dikkat çekti. Karaman, " krizinden ders çıkarılmamış" ifadeleriyle salgının ülkede yayınlaşmasını Umre'den gelenlerin üzerine attı.

    DAMLA KAYA / SABAH

    Haberler Güncel İYİ Partili Murat Karaman'ın 'cemaatle namaz' hazımsızlığı gözler önüne serildi!
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