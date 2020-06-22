Son dakika haberleri... Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

TUSAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), test uçuşu yapılan 'Hürkuş' uçağının Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiğini ve 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



TUSAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.30 sıralarında, test uçuşu yapılan 'Hürkuş' uçağının Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği belirtildi. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, incelemelerin devam ettiği, kazanın nedeninin, yapılacak araştırma sonunda belli olacağı belirtildi.