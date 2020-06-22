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    • 22.06.2020 11:14
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    Başkanı'ndan flaş açıklaması

    Son dakika haberleri... Başkanı Aygün, " adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek." ifadelerini kullandı.

    ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması

    Son dakika haberleri... Başkanı Aygün, "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek." ifadelerini kullandı.

    Aygün "Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor. YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak" dedi.

    ÖSYM Başkanı Aygün, adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu.

    Ayrıntılar geliyor...

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