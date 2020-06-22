Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2020 23:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2020 23:19
    ABONE OL

    Başkanı 'tan 'ın hac kararına ilişkin açıklama

    Başkanı Erbaş, 'ın hac kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır" dedi.

    Ali Erbaş'tan 'hac' kararına ilişkin açıklama

    Başkanı , 'ın hac kararına ilişkin, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadesini kullandı.


    Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.

    KURA HAKLARI KORUNACAK
    Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

    Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin açıklama
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri