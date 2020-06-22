Başkan Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabı üzerinden Babalar Günü mesajı yayınladı. "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" mesajıyla birlikte bir de video paylaştı. Videoda, gece gündüz demeden çalışan her meslekten babaya vurgu yapıldı.
Videoda Erdoğan'ın babasının fotoğrafına baktığı bölüm yer aldı.
HERKESE KUCAK AÇTIK
Başkan Erdoğan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne videolu mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık" dedi.
DUYGUSAL MESAJ
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. 16 yıl önce kaybettiği babası Cemal Gülbaran ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.