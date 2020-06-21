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    • 21.06.2020 21:44
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    Pençe-Kaplan'dan acı haber! 1 askerimiz oldu

    , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan da yaralanan 1 askerimizin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca, söz konusu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin de silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Pençe-Kaplan'dan acı haber!

    , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan da yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Açıklamada ayrıca, söz konusu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin de silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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