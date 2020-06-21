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    • 21.06.2020 15:20
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    ? ? İstanbul'da kaç can kaybı olacak?

    İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşın en çok korktuğu şeylerden biri olan zaman zaman gündeme gelerek konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olası deprem kayıp tahminler kitapçığını vatandaşların erişimine sundu, bu kitapçıkta ? Sorusunun yanıtı tahmini olarak belirtilmiş durumda. Vatandaşlar ? Sorusunun yanıtını arıyor. Bu kitapçıkta bina ve alt yapı hasarlarına da değiniliyor.

    İBB deprem Kayıp Raporu nedir? İstanbul depreminde Hangi mahallede kaç bina yıkılacak? İstanbul'da kaç can kaybı olacak?

    İBB deprem Kayıp Raporu haberimizde yer alıyor. Bu kitapçık tüm vatandaşların erişimine açılmış durumda. İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün hazırladığı bu kitapçık ile olası İstanbu depremi durumunda 39 ilçede nasıl hasarlar olabileceğinin yanı sıra İstanbul'da kaç can kaybı olacak sorusu da cevabına yer veriliyor. Gündemde büyük etki yaratan kılavuzu kolayca inceleyebilirsiniz.

    OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLER KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

    İBB DEPREM RAPORU NEDİR?

    1999 Gölcük (M=7.4) ve Düzce (M=7.2) yıkıcı depremlerden edinilen deneyimler ışığında, yıkıcı deprem tehlikesi taşıyan mega kentlerin deprem tehlikelerinin ve risklerinin ortaya konulmasının önemi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu kapsamda, her an yıkıcı bir deprem bekleyen İstanbul'un deprem tehlikesinin ve risklerinin; bu konudaki güncel bilimsel analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri gibi veri setleri kullanılarak ortaya konulması ve sonuçlarının, özellikle bütünleşik afet yönetimi sürecinde kullanılması, kent planlama çalışmalarında kullanılması, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm amacı ile önceliklendirmeler yapmak amacı ile kullanılması, deprem dirençli bir İstanbul için son derece önemlidir.
    Bu doğrultuda, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)" çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul'un 39 ilçesi için "İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları" üretilmiştir.
    Bu kapsamda, İstanbul'daki 39 ilçemize ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

    SEMTLERE GÖRE HASAR GÖRECEK BİNA SAYISI TAHMİNİ

    Kitapçıklarda, olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak bina hasarları ve geçici barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü dikkat çekti.
    Rapora göre;
    Arnavutköy'de 2 bin
    Ataşehir'de 3 bin
    Bağcılar'da 10 bin
    Bakırköy'de 6 bin
    Beyoğlu'nda 4 bin 200
    Büyükçekmece'de 9 bin
    Çatalca'da 2 bin
    Esenler'de 5 bin
    Fatih'te 15 bin
    Kâğıthane'de 2 bin
    Kartal'da 4 bin
    Küçükçekmece'de 13 bin
    Sancaktepe'de 3 bin
    Silivri'de 9 bin
    Sultanbeyli'de 45 bin
    Tuzla'da 7 bin
    Üsküdar'da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor.
    Haberler Güncel İBB deprem Kayıp Raporu nedir? İstanbul depreminde Hangi mahallede kaç bina yıkılacak? İstanbul'da kaç can kaybı olacak?
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