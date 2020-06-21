İBB deprem Kayıp Raporu nedir? İstanbul depreminde Hangi mahallede kaç bina yıkılacak? İstanbul'da kaç can kaybı olacak?

İBB deprem Kayıp Raporu haberimizde yer alıyor. Bu kitapçık tüm vatandaşların erişimine açılmış durumda. İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün hazırladığı bu kitapçık ile olası İstanbu depremi durumunda 39 ilçede nasıl hasarlar olabileceğinin yanı sıra İstanbul'da kaç can kaybı olacak sorusu da cevabına yer veriliyor. Gündemde büyük etki yaratan kılavuzu kolayca inceleyebilirsiniz.
OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLER KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
İBB DEPREM RAPORU NEDİR?
1999 Gölcük (M=7.4) ve Düzce (M=7.2) yıkıcı depremlerden edinilen deneyimler ışığında, yıkıcı deprem tehlikesi taşıyan mega kentlerin deprem tehlikelerinin ve risklerinin ortaya konulmasının önemi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu kapsamda, her an yıkıcı bir deprem bekleyen İstanbul'un deprem tehlikesinin ve risklerinin; bu konudaki güncel bilimsel analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri gibi veri setleri kullanılarak ortaya konulması ve sonuçlarının, özellikle bütünleşik afet yönetimi sürecinde kullanılması, kent planlama çalışmalarında kullanılması, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm amacı ile önceliklendirmeler yapmak amacı ile kullanılması, deprem dirençli bir İstanbul için son derece önemlidir.
Bu doğrultuda, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)" çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul'un 39 ilçesi için "İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları" üretilmiştir.
Bu kapsamda, İstanbul'daki 39 ilçemize ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.
SEMTLERE GÖRE HASAR GÖRECEK BİNA SAYISI TAHMİNİ
Kitapçıklarda, olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak bina hasarları ve geçici barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü dikkat çekti.
Rapora göre;
Arnavutköy'de 2 bin
Ataşehir'de 3 bin
Bağcılar'da 10 bin
Bakırköy'de 6 bin
Beyoğlu'nda 4 bin 200
Büyükçekmece'de 9 bin
Çatalca'da 2 bin
Esenler'de 5 bin
Fatih'te 15 bin
Kâğıthane'de 2 bin
Kartal'da 4 bin
Küçükçekmece'de 13 bin
Sancaktepe'de 3 bin
Silivri'de 9 bin
Sultanbeyli'de 45 bin
Tuzla'da 7 bin
Üsküdar'da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor.