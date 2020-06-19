AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yozgat'ta yaralı köpeği yağmurdan koruyan polisin fotoğrafını paylaştı.

Çelik, "Merhamet ve sevgi, bu dünyadaki kader arkadaşlarımız hayvanları, bitkiyi ve doğayı da sarar. İnsan ve diğerleri yok. Hepimiz var." paylaşımında bulundu.

Çelik Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Yağmurda ıslanmasın diye yaralanan köpeğin üzerine kendi montunu örten polis kardeşim, merhamet ve sevgi olmazsa bu dünya ne işe yarar, ne güzel gösterdin. Merhamet ve sevgi, bu dünyadaki kader arkadaşlarımız hayvanları, bitkiyi ve doğayı da sarar. İnsan ve diğerleri yok. Hepimiz var. Onlar rakibimiz değil, yağmurda ıslanmasın diye üzerilerini örtmemiz gereken kader arkadaşlarımız."