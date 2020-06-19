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    • 19.06.2020 23:28
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    'ten anlamlı paylaşım: Merhamet ve sevgi olmazsa bu dünya ne işe yarar

    AK Parti Sözcüsü 'ta yaralı köpeği yağmurdan koruyan in fotoğrafını paylaştı. Çelik paylaşımında, "Yağmurda ıslanmasın diye yaralanan köpeğin üzerine kendi montunu örten polis kardeşim, merhamet ve sevgi olmazsa bu dünya ne işe yarar, ne güzel gösterdin." ifadelerine yer verdi.

    Ömer Çelik'ten anlamlı paylaşım

    AK Parti Sözcüsü 'ta yaralı köpeği yağmurdan koruyan in fotoğrafını paylaştı.

    Çelik, "Merhamet ve sevgi, bu dünyadaki kader arkadaşlarımız hayvanları, bitkiyi ve doğayı da sarar. İnsan ve diğerleri yok. Hepimiz var." paylaşımında bulundu.

    Çelik Twitter hesabından şunları kaydetti:

    "Yağmurda ıslanmasın diye yaralanan köpeğin üzerine kendi montunu örten polis kardeşim, merhamet ve sevgi olmazsa bu dünya ne işe yarar, ne güzel gösterdin. Merhamet ve sevgi, bu dünyadaki kader arkadaşlarımız hayvanları, bitkiyi ve doğayı da sarar. İnsan ve diğerleri yok. Hepimiz var. Onlar rakibimiz değil, yağmurda ıslanmasın diye üzerilerini örtmemiz gereken kader arkadaşlarımız."

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