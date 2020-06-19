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    • 19.06.2020 22:42
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    'den MSÜ sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştığı iddialarına yalanlama

    (), 2020 tarihinde icra edilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

    MSB'den o iddialara yalanlama!

    (), 2020 tarihinde icra edilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

    Tarafından İcra Edilen Sınavında Bazı Öğrencilere COVID-19 Virüsü Bulaşığı İddiasına İlişkin Açıklama

    1.Bazı yayın organlarında 14 Haziran 2020 tarihinde icra edilen Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar yer almaktadır.

    2.Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının bütün aşamalarının planlama ve icrası ÖSYM Başkanlığınca yapılmakta, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinin sınavının planlanması, icrası, personel görevlendirmesi ya da yer tahsis edilmesi gibi hususlarda herhangi bir dahli bulunmamaktadır.

    3.Konuya ilişkin olarak ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece ilinde COVID-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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