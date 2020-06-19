Normalleşme süreci bir iki haftadır devam ediyor. Özellikle son bir haftadır vaka sayılarının artış göstermesi endişeye neden oldu. Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı. Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları akıllara "Koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga tehlikesi olacak mı?" sorusunu getirdi. Peki, corona virüs en fazla nerelerde ve nasıl bulaşıyor? İşte corona virüsün bulaşma riskiyle ilgili çarpıcı veriler...

VİRÜS YÜZEYLERDEN BULAŞIYOR MU?

Virüsün yüzeylerden bulaşıp bulaşmadığı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Çıkan haberlerde eldiven satışlarında patlamalar yaşandı. İşte yüzeylerden virüsün bulaşma riski....