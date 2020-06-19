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    • 19.06.2020 17:04
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    Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Made in , 'da görüntülendi

    Pandemi dünyayı sarsarken 'nin ürettiği milli solunum cihazları, ABD'den sonra en çok koronavirüs kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olan 'daki hastanelerde kullanılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Twitter hesabından Brezilya'ya ihraç edilen yerli solunum cihazlarına ait fotoğraflarını paylaşarak, “Türkiye’den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, “” yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?” ifadeleriyle göğsümüzü kabartan olayı anlattı.

    Made in Türkiye göğsümüzü kabarttı

    AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 yılında, "Ve bugünden sonra 'mizde, artık hiçbir şey eskisi olamayacak" sözlerini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar haklı yine kanıtlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından Valisi 'nın eyaletin kamu hastanelerine dağıtılan Türkiye üretimli solunum cihazlarını içeren görselli mesajını paylaştı.

    'MilliTeknolojiHamlesi' etiketiyle paylaşımda bulunan Varank, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in Türkiye' yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.

    "BÖYLELİKLE HİÇBİR KOVİD-19 HASTASI TEDAVİDEN MAHRUM KALMAYACAK"

    Sao Paulo Valisi Joao Doria, 'Made in Türkiye' baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı.

    Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.

    Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katladıklarına işaret eden Doria, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak." İfadelerini kullandı.

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