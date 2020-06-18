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    • 18.06.2020 10:47
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    Yargıtay 14. Başkanğına seçildi

    Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, boş bulunan 14. Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı. Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, boş bulunan 14. Ceza Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı. Seçim sonucunda, Daire üyesi , Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı oldu.

    Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı seçildi

    Yargıtay üyesi Bayazıt Aköz, Yargıtay 14. Başkanı seçildi. 'ın Erzin ilçesinde 1966'da doğan Aköz, Yeşilkent Lisesi'ni bitirdi. Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun olduktan sonra askerliğini kısa dönem olarak yapan Aköz, Adana hakim adayı olarak mesleğe başladı.

    Aköz, sırasıyla , Çüngüş/Diyarbakır, Altıntaş/ Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Adalet Başmüfettişliği ve Hakimliği görevlerinde bulundu.

    İngilizce bilen Aköz, evli ve iki çocuk babasıdır.

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