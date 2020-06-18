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    • 18.06.2020 17:12
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    Son dakika: 'ten yayıncılara 'Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi' uyarısı: İdari yaptırım uygulanabilir

    Son dakika haberine göre , aktif hale getirmeyen yayıncılara idari yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.

    RTÜK'ten yayıncılara uyarı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), (UETS) aktif hale getirmeyen yayıncılara idari yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.

    RTÜK'ten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren düzenlemeyle radyo ve televizyon kuruluşlarına yapılacak tebligatların UETS üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu, yayıncı kuruluşların bu nedenle PTT'ye başvurarak, UETS sistemine özgü elektronik tebligat adreslerini aktif hale getirmeleri gerektiği bildirildi.

    UETS sistemlerini etkin hale getirmeyen kuruluşlara idari yaptırım uygulanacağına işaret edilen ve medya hizmet sağlayıcılarına RTÜK tarafından gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

    "Takip eden süreçte yapılacak tebligatlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması ve olası bir idari yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması adına tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların UETS'ye özgü elektronik tebligat adreslerini tebligat almaya imkan sağlayacak şekilde ivedi olarak aktif hale getirmeleri gerekmektedir."

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