Davalar başladı Kovid-19 unutuldu: İki gün iki farklı görüntü

İSTANBUL ADLİYESİ ÖNCEKİ GÜN
Adliyeler davalarla buluştu. Ancak ilk gün Corona tedbirleri unutuldu. Kapı önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
İSTANBUL ADLİYESİ DÜN
Maske+ mesafe+ temizlik kuralına uyuldu. Bina önlerine avukat ve vatandaş girişine ayıran uyarılar konuldu.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: FİYATI SADECE 400 LİRA
ABD'li firma, Corona'yı tespit eden yüzük yaptı. akıllı cihaz, ateş ölçüp vücuttaki oksijeni saptadı. Yüzük NBA maçlarında da kullanılacak.
SOKAK KISITLAMASI YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması düşünmediklerini söyledi. Koca, "Son günlerde vaka sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Son 1 ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 620, son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Corona hala iş başında ama hastalık kontrol altında" diye konuştu.
19 HASTA VEFAT ETTİ
Sağlık Bakanlığı, dün 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861'e yükseldiğini açıkladı. Dün 52 bin 901 test yapıldı, bin 429 vaka tespit edildi.
İki arkadaştan biri maske takarken, diğeri kuralları hiçe saydı.
S.O.S.YAL UYARI!
Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede destan yazdı. Güçlü sağlık ordusu ile salgın kontrol altına alındı. 1 Haziran'da normalleşme dönemi başladı. Sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Uzmanlar, bu dönemde 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısı yaptı. Duyarlı vatandaşlar, kuralları harfiyen uyguladı. Ancak bazıları maskeyi ağızlarına değil çenelerinin altına ve kollarına taktı! Herkes sosyal medyadan aynı çağrıyı yaptı: Virüse karşı zafer kazandık. Kurallara uyun. Olumlu tablomuz bozulmasın.
Vatandaşlar, maskeyi çenelerinin altına takıp dolaştı. Sağlığını riske attı.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul'da sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Ankara ve Bursa valilikleri de açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiğini duyurdu. Kurala uymayanlara para cezası verileceği belirtildi.
Virüsü hafife alan bazı vatandaşlar, maskeyi koluna taktı!
CORONA HAVASI
Türkiye'de Coronavirüs salgını kontrol altına alındı. Ancak bazı vatandaşlar, uyarılara aldırmadı. Dün İstanbul Arnavutköy'de açık alanda düğün yapıldı. Sosyal mesafeyi unutup maske takmayan davetliler, halay çekip göbek attı. Görüntüler büyük tepki topladı.
SİPER OLDU
Denizli'de Üzeyir Yazır, 13 Mayıs'ta "Corona bulsun beni" diyerek virüse rest çekti. Ancak çabuk çark etti. Dün maske, siperlik ve dezenfektanla gezdi.
ÇAT KAPI TEST
Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 ile mücadele kapsamında antikor testlerine başladı. Virüse karşı toplumsal bağışıklığın belirlenmesi için her haneden bir kişiye PCR testi yapıldı.
TADI TUZU YOK
İngiltere Prensi Charles (71) Coronavirüs'e yakalandı. Kısa sürede hastalığı atlattı. Ancak hala tat ve koku alamadığını açıkladı.
MECLİS'TE COVİD paniği
TBMM'nin basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsonun Coronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine son dönemde Meclis'te bulunan basın mensuplarına, TBMM Hastanesi'nde test yapılacağı açıklandı.