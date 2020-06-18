Davalar başladı Kovid-19 unutuldu: İki gün iki farklı görüntü





İki arkadaştan biri maske takarken, diğeri kuralları hiçe saydı.



S.O.S.YAL UYARI!

Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede destan yazdı. Güçlü sağlık ordusu ile salgın kontrol altına alındı. 1 Haziran'da normalleşme dönemi başladı. Sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Uzmanlar, bu dönemde 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısı yaptı. Duyarlı vatandaşlar, kuralları harfiyen uyguladı. Ancak bazıları maskeyi ağızlarına değil çenelerinin altına ve kollarına taktı! Herkes sosyal medyadan aynı çağrıyı yaptı: Virüse karşı zafer kazandık. Kurallara uyun. Olumlu tablomuz bozulmasın.