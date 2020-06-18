İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan suikastın planlayıcısı ve azmettiricisi olmak suçlamasıyla yargılanan ve hüküm giyen Semih Tufan Gülatay, Elvira Junussova ile 2015 yılında boşandı. Mahkeme Gülatay'ın kızı Bilge'yi ayın birinci ve üçüncü cumartesi görmesine karar verip kızın velayetini anneye verdi. İlk zamanlarda kızı ile görüşen Gülatay, iddiaya göre boşandığı eşini rahatsız etmeye ve kızına kötü davranmaya başladı. Aradan geçen yıllar sonra eşinin eylemlerine daha fazla dayanamayan genç kadın, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Gülatay'ın kendisine ve kızına yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı aldırdı. Daimi olarak 4 ay boyunca art arada mahkemeye başvuran genç kadın Gülatay'a karşı koruma kararı aldırmaya devam etti.



HEM KIZI HEM ESKİ EŞİNDEN KORUMA



Mahkeme tarafından verilen koruma kararı sürerken Gülatay iddiaya göre, 19 Ekim günü kızı Bilge'yi almak için eski eşinin Sarıyer'deki ikametine gitti. Fakat iddiaya göre, 15 yaşındaki Bilge koruma kararı aldırdığı babasıyla görüşmek istemedi. Bu duruma sinirlenen Gülatay, dairenin kapısını zorlamaya başladı. Gülatay, eski eşinin kapıyı açması için bağırmaya başlayınca Elvira, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili eşinden şikayetçi olan Elvira'nın, ihbarı üzerine Gülatay'ın ifadesine başvuruldu.



KIZI BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU



Semih Gülatay, "Mahkeme ilamıyla kızımı görmeye geldim. Kapıyı çaldığında herhangi bir cevap alamadım. Bunun üzerine kızıma mesaj atıp beklemeye başladım. Polisi arayarak çocuğumu görmemi engelleyen eksi eşimden ben şikayetçiyim." ifadelerini kullandı. Küçük kız ise, "Kapı zili çalınca babamın geldiğini gördük. Bize zarar vereceğinden korktuğumuz için kapıyı açmadık ve polisi aradık. Koruma kararına rağmen babam beni görmek istediğini söylüyor. Babamdan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN / SABAH