Uzmanlar koronavirüse karşı uyarıyor! 81 ilde de zorunlu olmalı

"YENİ PİK NOKTASI YAŞAYABİLİRİZ"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan da koronavirüste vaka sayılarındaki artışa ilişkin, "Önemsemezsek, 'Bana bir şey olmaz, oğlumun düğününü yapayım, gün sırası bendeydi günümü de yapayım' gibi düşüncelere kapılırsak, ikinci bir pik noktası yaşayabiliriz" diye uyardı. Günlük vaka sayılarının bir süre 800-900'lerde gittiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi: "Toplum olarak şunu yapmalıydık; 'Bu, yeni bir normal dönem, eskisi gibi olmayacağız, üç kuralımız var' demeliydik. Maskeyi takmaktan bunalıyoruz; ama şunu düşünelim; hastaneye yattığımızda solunum cihazında olmaktan katbekat iyidir."

VAN'DA İKİNCİ DALGA KORKUSU

Van'da toplu merasimler ve gizli kurulan taziyelerle bir araya gelinip sosyal mesafe kuralının da hiçe sayılmasıyla virüse yakalanan kişi sayısı 600'ü buldu. 10 kişinin hayatını kaybettiği kentte, 18 bin kişi karantinada. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, "Hastanemizde şu anda 30'a yakın vakamız var, yoğun bakımda hastalarımız var. Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van 2'nci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum" dedi.