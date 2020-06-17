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    • 17.06.2020 12:12
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    Marmara Denizi turuncuya boyandı!

    Gelen son dakika haberine göre, Marmara Denizi'ne kıyısı olan Bursa'nın Mudanya sahilinde denizin renk değiştirmesiyle birlikte çevreye yayılan koku vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar bu durumun normal, planktonlardan kaynaklı olduğunu açıklıyor.

    Marmara Denizi turuncuya boyandı!

    Marmara Denizi'nin ilginç renk değişimi dikkat çekti.
    Marmara Denizi turuncuya boyandı!

    Havaların ısınmasıyla birlikte denizlerde görülen suyun kahverengi hali vatandaşı tedirgin ve rahatsız etse de bu durumun plankton olarak adlandırılan deniz canlılarından kaynaklandığını biliniyor.
    Marmara Denizi turuncuya boyandı!

    Uzmanlar bu durumun korkulacak bir şey olmadığını ve yaz aylarında dönem dönem görülebileceğine dikkat çekiyor. Denizlerde mevsimsel değişikliklerin yaşanabileceğini belirten uzmanlar, doğada olduğu gibi yaz aylarında denizde de değişimler başladığına dikkat çekiyor.
    Marmara Denizi turuncuya boyandı!

    Plankton adı verilen bazı canlılarda da patlamaya bağlı olarak çoğalmalar yaşanabileceğini işaret eden uzmanlar, bu durum denizlerin rengini kırmızı, yeşil, kahverengi, turuncu yapabildiğini söylüyor.
    Marmara Denizi turuncuya boyandı!

    Mudanya sahilinde de denizlerin kenarının kahverengine boyanması ve yaydığı koku bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etti. Çok sayıda gelen ihbarlar üzerine Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede inceleme yaptı.
    Marmara Denizi turuncuya boyandı!

    Bazı vatandaşlarda bu durumun dönem dönem yaşandığını ifade ederken, kimileri ise bunun bir nevi havyar olduğunu iddia etti.
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