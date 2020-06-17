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    • 17.06.2020 13:27
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    Bakan Pakdemirli: Yanan orman alanları Anayasamızın güvencesi altındadır

    haberi... ve : "Anayasa'nın 169. maddesi gereği, yanan orman alanları Anayasamızın güvencesi altındadır. Bugüne kadar yanan hiçbir orman alanı başka bir amaç için kullanılmamıştır ve kullanılmasına bundan sonra da müsaade edilmeyecektir."

    Bakan son noktayı koydu: Müsaade etmeyiz

    ve : "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır.



    İHA, 24 saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, 361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getirmektedir."

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