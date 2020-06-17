27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? YKS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Milyonlarca genç üniversite sınavı olan YKS için çalışıyor. Corona virüsten dolayı okullar tatil edilirken sınavlar da ertelenmişti. Peki sınava az bir zaman kala vakalardaki artıştan dolayı 2020 YKS ertelenecek mi ya da YKS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Her ilden vatandaşlar sınav yerleri açıklanan YKS günlerinde yani 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.



27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.



YKS ERTELENİR Mİ?



ÖSYM'den veya kuruldan yapılan resmi bir açıklama yok. Herhangi bir son dakika gelişmesi olmadığı sürece YKS sınavı 27-28 Haziran tarihinde gerçekleşecek.



YKS'ye girecek öğrencilerin yanlarına mutlaka maske almaları gerekiyor. Aynı şekilde YKS giriş belgesi de oldukça önemli.



2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.



Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat:10:15

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10:15

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15:45





Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." dedi.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.