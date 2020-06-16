Turgut Aslan kimdir? Turgut Aslan nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Turgut Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan'ın hayatı arama motorlarında sorgulanıyor. Uzun yıllar boyunca EGM bünyesinde hizmet veren Turgut Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı olarak atandı. Turgur Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü.

TURGUT ASLAN KİMDİR?

1962 yılında Çorum'un Ortaköy ilçesinde doğan Aslan, 1981 yılında Polis Koleji'nden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu.

58 yaşındaki Aslan, komiser yardımcısı olarak başladığı görevine sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti.

Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanı olarak atandı.

Turgur Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı.

1'inci Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babası.