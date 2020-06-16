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    • 16.06.2020 18:56
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    'da 'cülere operasyon! 6 astsubay gözaltında

    Terör örgütü /'nin yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 'da çeşitli birliklerde görev yapan 6 astsubay gözaltın alındı.

    6 astsubaya FETÖ gözaltısı!

    Terör örgütü /'nin yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 'da 6 astsubay gözaltına alındı.

    , ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ'daki birliklerde görevli 6 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR
    Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Hayrabolu ilçelerindeki birliklerde görev yapan astsubaylar A.S., S.K., R.T., H.E., F.Ö. ve A.U. gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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