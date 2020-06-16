Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü.





Bakan Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. https://t.co/6oFvjwoRX1#HulusiAkar pic.twitter.com/QSJ0tY32Hj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Luik, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.



