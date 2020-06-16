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    • 16.06.2020 20:36
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    Son dakika: Milli Akar, Estonyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

    Son dakika haberine göre, Milli Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Luik, yarın yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    Bakan Akar, Estonyalı mevkidaşıyla görüştü

    Milli Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü.



    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Luik, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.


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