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    Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü

    , Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü. Görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    Genelkurmay Başkanı Güler'den kritik görüşme

    , Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler ile Wolters, görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    TSK TWITTER'DAN DUYURDU
    TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.WOLTERS ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

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