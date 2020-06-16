ABD'de siyahi George Floyd, polis memuru Derek Chauvin tarafından katledildi.
Floyd'un kızı Gianna'ya Amerikalı şarkıcı Barbra Streisand tarafından Disney'den hisse hediye edildi! Walt Disney Company, eğlence sektöründe her yıl 130 milyar dolar kazanıyor.
GÜZEL TEPKİ
IRKÇILIĞA karşı bir tepki de ABD'li şarkıcı Beyonce'dan geldi. Güzel şarkıcı mart ayında Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısı yaptı. Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron'a mektup yazdı.
Floyd'un kızı Gianna'ya Amerikalı şarkıcı Barbra Streisand tarafından Disney'den hisse hediye edildi! Walt Disney Company, eğlence sektöründe her yıl 130 milyar dolar kazanıyor.
GÜZEL TEPKİ
IRKÇILIĞA karşı bir tepki de ABD'li şarkıcı Beyonce'dan geldi. Güzel şarkıcı mart ayında Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısı yaptı. Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron'a mektup yazdı.