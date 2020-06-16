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    • 16.06.2020 Gazete
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    , ‘un kızı Gianna'ya Disney hissesi verdi

    Ülkede ırkçılık karşıtı protestolar dün de devam etti. Polis ve göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. 'de siyahi , polis memuru tarafından katledildi. Floyd'un kızı Gianna'ya Amerikalı şarkıcı tarafından Disney'den hisse hediye edildi! , eğlence sektöründe her yıl 130 milyar dolar kazanıyor.

    Kıssadan hisse
    'de siyahi , polis memuru tarafından katledildi.




    Floyd'un kızı Gianna'ya Amerikalı şarkıcı tarafından Disney'den hisse hediye edildi! , eğlence sektöründe her yıl 130 milyar dolar kazanıyor.



    GÜZEL TEPKİ
    IRKÇILIĞA karşı bir tepki de ABD'li şarkıcı Beyonce'dan geldi. Güzel şarkıcı mart ayında Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısı yaptı. Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron'a mektup yazdı.
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