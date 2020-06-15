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    • 15.06.2020 15:37
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    merkezli 6 ilde operasyonu: 10 gözaltı

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü / soruşturması kapsamında, ekipleri, örgüt üyelerine yönelik çalışma başlattı.

    Yalova merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

    merkezli 6 ilde / üyelerine yönelik yapılan operasyonda, 7'si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

    'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ekipleri, örgüt üyelerine yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalarda, Yalova merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7'si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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