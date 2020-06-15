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    • 15.06.2020 12:44
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    ? Servet değerinde Konya'da bulundu! Sakın öldürmeyin

    Bilimsel adı “? Sorgulaması gündemde çok fazla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Nesli tükenmekte olduğu için çok fazla görülmeyen servet değerindeki 'da bulundu ve büyük heyecan yarattı. Bu gelişme üzerine geyik böceği hakkındaki bilgiler büyük bir merakla arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı.

    Geyik böceği nedir? Servet değerinde Konya'da bulundu! Sakın öldürmeyin

    Yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmaların yapıldığı geyik böceği çok fazla görülmüyor ve görüldüğünde ise öldürülmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Peki "" adlı geyik böceği nasıl bir böcektir, genellikle nerelerde görülür? Konya'da geyik böceğini kim buldu, ne yaptı? İşte merak edilenler…

    GEYİK BÖCEĞİ NEDİR, NEDEN DEĞERLİ?

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde Yenicami Mahallesinde yaşayan Seyit Mehmet Ertaş bahçesinde çocukları ve torunlarıyla vakit geçirdikleri sıra oldukça büyük görünümlü ve ilginç şekli olan bir böcek fark etti. Böceği yakalayıp bir kaba koyan Seyit Mehmet Ertaş'ın damadı Yakup Uçar internetten yaptığı araştırmada böceğin bilimsel adı "Lucanuscervus" olan geyik böceği olduğunu öğrendi. Böceği koruma altına alan Yakup Uçar durumu hemen yetkililere bildirdi.

    Yakup Uçar hayatında ilk kez böyle bir böcek ile karşılaştığını söyleyerek, "Ailece bahçede oturduğumuz sırada böceği fark ettik ve çok ilginç geldi. İnternet üzeri yaptığım araştırmada bu böceğin koruma altında olan geyik böceği olduğunu fark ettik. Şimdi Milli Parklara haber verdik ve kendilerine teslim edeceğiz" dedi.

    Geyik böceğinin nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen, Türkiye'de sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşadığı biliniyor.

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