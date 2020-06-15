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    • 15.06.2020 23:00
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    Düsseldorf-Adana seferinde Kovid-19 paniği: Nefes alamıyorum dedi kalkış iptal edildi

    Düsseldorf -Adana seferini yapan Sun Express Havayolları‘na ait uçakta koronavirüs paniği yaşandı. Uçağın kuleden kalkış izni aldığı sırada 55 yaşında doğumlu olduğu öğrenilen yolcunun, “Nefes alamıyorum“ diye bağırdığı ve uçağın kalkışı iptal ettiği bildirildi.

    Düsseldorf-Adana seferinde Kovid-19 paniği

    'nın Düsseldorf kentinden Adana seferini yapan Sun Express Havayolları'na ait uçakta koronavirüs (Covid-19) paniği yaşandı.



    Almanya'dan saat 19.05'te kalması beklenen uçakta bulunan 55 yaşındaki bir erkek yolcunun "Nefes alamıyorum" diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışı iptal ettiği öğrenildi.



    NEFES ALAMIYORUM DİYEREK BAĞIRDI
    Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Sun Express Havayollarına ait uçağın Adana'ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi. Yolcunun Covid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.

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