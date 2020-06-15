Bingöl deprem son dakika şiddeti kaç? Bingöl son depremler AFAD Kandilli!

Bingöl deprem şiddeti kaç? Bingöl son dakika deprem! Bingöl son depremler AFAD Kandilli tarafından araştırılıyor. Son dakika bilgisine göre; dün geceki depremin ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin birçok ilden hissedildiği öğrenildi.

BİNGÖL DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Depremin merkez üssü Karlıova ilçesi olarak açıklanırken, büyüklüğü 5,6 olarak ifade edildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.06.15 09:51:28 39.3537 40.7510 5.0 -.- 5.5 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:24:37 39.3787 40.7547 13.1 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:22:44 39.3800 40.7413 14.3 -.- 2.2 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:09:58 39.3755 40.7557 20.4 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:06:33 39.3530 40.6932 5.0 -.- 2.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:46:35 38.9502 27.8760 1.9 -.- 2.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.15 08:30:56 39.3632 40.7387 7.3 -.- 2.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:30:02 39.3593 40.7292 5.0 -.- 3.5 3.7 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:27:54 38.3895 39.1375 4.9 -.- 0.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.06.15 08:27:56)

2020.06.15 08:12:36 39.3402 40.7283 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:03:58 37.1133 28.6143 7.9 -.- 2.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2020.06.15 07:55:28 39.3928 25.5612 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.06.15 07:36:49 39.3682 40.6440 6.3 -.- 2.0 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

59 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı'nın kesişim bölgesi olan Bingöl Karlıova bölgesinin önemli deprem potansiyeli taşıyan bölgelerden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özener, Bingöl Karlıova Kaynarpınar mevkisinde saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve "sığ odaklı" olduğunu belirten Özener, ana depremin ardından toplantının yapıldığı saate kadar 59 artçı sarsıntı meydana geldiğini ifade etti.

Bu depremleri izlediklerini dile getiren Özener, "Karlıova, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı'nın kesişim bölgesi. Bu bölge enstitümüz tarafından çok yoğun olarak izlenen, birçok proje yapılan bir bölge. En son 2003 yılında gerçekleştirdiğimiz bir projede 25 sürekli deprem gözlem istasyonu kurduk. GPS istasyonları kurduk ve bölgedeki deformasyonları anlık olarak gözleme şansını elde ettik." diye konuştu.

Türkiye'de 500'den fazla aktif fay olduğunu ve ülkenin herhangi bir yerinde, herhangi bir anda deprem olabileceğini vurgulayan Özener, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı'nın kesişim bölgesi olan Bingöl Karlıova bölgesinin de önemli deprem potansiyeli taşıyan bölgelerden olduğunun altını çizdi.