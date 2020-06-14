Telefon dolandırıcılarına operasyon! Tutuklandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri 64 yaşındaki Fatma Ceylan B. ismindeki vatandaşın dolandırıcılık suçuna maruz kaldığı için yaptığı şikâyet sonrası harekete geçti.

HESAP NUMARALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi, Armağan Sokak üzerinde ikamet eden Fatma Ceyda B. telefonla kendisini arayan ve "Banka görevlisi" olarak tanıtan şahıslara 85 bin lirasılık parasını kaptırdı. Telefon dolandırıcılığı için Emniyet çalışması sonrasında suç olayını gerçekleştirdiği beyan edilen kişilerin hesap hesap numaralarımdan tespit edildi.

TEPSİT EDİLEN İSİMLERE ÜÇ İLÇEDE BASKIN

Ümraniye, Sancaktepe ve Kağıthane ilçelerinde bulundukları tespit edilen şüphelilerden Bayram T. (23), Musa Y. (21), Hasan Hüseyin. (28), Harun (21), Serhat A. (18), Emre Y. (25), Fatih A. (21) ve Recep K. (23) isimli şahıslar yapılan baskın sonrası gözaltına alındı.

YEDİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinden sonra şüpheli Harun K., adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler Bayram T., Musa Y., Hasan Hüseyin H., Serhat A., Emre Y., Fatih A. ve Recep K. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Damla Kaya/Sabah