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    • 14.06.2020 14:00
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    'cü doktor ininde yakalandı! Bakın nereye gizlenmiş

    'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, üyeliği nedeniyle hakkında arama bulunan kadın doktor A.İ., saklandığı evin merdiven altındaki gizli odada yakalandı.

    FETÖ'cü doktor ininde yakalandı! Bakın nereye gizlenmiş

    'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, üyeliği suçundan aranan kadın doktor A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalandı.
    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Elazığ'da aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ.'nin merkeze bağlı Örençay köyünde olduğu bilgisine ulaştı.

    Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı.
    Gözaltına alınan A.İ.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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