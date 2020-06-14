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    • 14.06.2020 09:35
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    Eski Eş Genel Başkanı 'tan ile iş birliği itirafı!

    2016 yılından bu yana F Tipi Cezaevinde tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş, ile olan gizli ittifakı açığa vurdu. Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in CHP'nin lerde HDP ile iş birliği yaptığı iddialarına Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla katıldı. Sözde milliyetçi olan CHP'nin ’nın siyasi uzantısı olan HDP ile seçim kazanma uğruna yaptığı iş birliği bir kez daha gözler önüne serildi.

    Demirtaş'tan CHP ile iş birliği itirafı!

    paylaşımlarında şunları vurguladı: ", yerel lerde veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır.

    'MİLLET İTTİFAKI'NIN PARÇASI DEĞİLİZ
    Sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır.

    Geri kalan bütün seçim bölgelerinde, CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere tüm partilere karşı HDP seçim yarışına kendi adaylarıyla girmiştir. HDP, 'millet ittifakı'nın bir parçası değildir.

    HDP'nin demokrasi ittifakı çağrısı bir seçim işbirliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl çağrısıdır."

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