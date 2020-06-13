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    • 13.06.2020 19:59
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    Yunan istihbaratçı 'in itirafı ülkesini karıştırdı! "Türkiye güçlenirken biz izledik"

    Yunan istihbaratçı , ülkesindeki bir kanalın canlı yayınında ve Başkan Erdoğan'ın başarıları hakkında itiraflarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Türk ekonomisini güçlendirdiğini belirten Savas Kalenderidis, "GSMH'sini üçe katladı. Savunmasını güçlendirdi.  Bunları yaparken ve uykuya dalmıştı. Temelde silahlanma programlarını ihmal ettik." şeklinde konuştu. Kalenderidis, "Türkiye 'de ve Ege'de güçlenirken, biz izledik" ifadelerini kullandı.

    İstihbaratçının itirafı Yunanistan'ı karıştırdı!

    Yunan istihbaratçı , ülkesindeki bir kanalın canlı yayınında ve Başkan Erdoğan'ın başarıları hakkında itiraflarda bulundu.

    Türkiye ve arasındaki son gelişmeleri değerlendiren Yunanistan'ın eski istihbaratçısı olarak bilinen Savas Kalenderidis, "Şimdi hoş olmayan bir durumdayız." dedi.

    "TÜRKİYE GÜÇLENDİ BİZ UYUDUK"
    Başkan 'ın, Türkiye'ye gelişim konusunda büyük adımlar attırdığını itiraf eden Kalenderidis, "Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Ege'de güçlenirken, biz izledik" ifadelerini kullandı.

    Savas Kalenderidis, "Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma konusundaki gelişmelerini iyi izleyemedi. Şu anda hoş olmayan bir durumdayız" diye konuştu.

    Türkiye'nin Ege ve 'de güçlenirken, ülkesi Yunanistan'ın izlediğini itiraf Kalenderidis, "Son dönemlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi uyuttu. Türk ekonomisi güçlendi. Bunları yaparken biz de uykuya daldık. Silahlanma programlarını ihmal ettik ve şimdi hoş olmayan bir durumdayız. Sonumuz meçhul" ifadelerini kullandı.

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