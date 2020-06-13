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    • 13.06.2020 11:55
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    'deki elektronik ses ve oylama sistemi ve 'li vekillerin vurmalı eylemleri nedeniyle bozuldu! Milyonlarca lira zarar

    ve 'li vekillerin protesto amacıyla sıra kapaklarına vurmaları ve çekmeceleri ses çıkarmak için sert şekilde açıp kapatmaları nedeniyle Genel Kurul'un elektronik ses ve oylama sistemi bozuldu. Yenileme projesi için 39 milyon liralık ödenek ayrıldı.

    Meclis'in oylama sistemi eylemler nedeniyle bozuldu

    Koronavirüs nedeniyle uzun bir süre tatil yapan Meclis'te eski günlerde olduğu gibi kavgalar yaşanmaya başladı. Çıkan tartışma ve eylemlerin kaynak noktası ise yine ve oldu.

    CHP VE HDP'NİN EYLEMLERİNDE
    Son olarak 3 ismin millletvekilliğinin düşürülmesinin ardından , CHP ve HDP'li milletvekillerinin eylemlerine sahne oldu.
    Meclis sıralarına ve çekmecelere vurup ses çıkarma eylemi yapan milletvekilleri, elektronik sistemin bozulmasına neden oldu.

    39 MİLYON LİRA HARCANACAK
    Meclis tatile girdiğinde gerçekleştirilecek proje ile sisteme giremeyen milletvekillerinin, "pusula ile oy kullanmaları" tarihe karışacak. Yeni sistemde özellikle engelli vekiller için, "yüz tanıma" ve "şifreli" oylama sistemi devreye sokulacak. Güvenlik gerekçesiyle Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ihalesini yapacağı bu proje için ilk aşamada 39 milyon TL ödenek ayrıldı. Maliyetin kalan bölümü için de önümüzdeki yıl Meclis bütçesine ödenek konulacak.

    Haberler Güncel TBMM'deki elektronik ses ve oylama sistemi CHP ve HDP'li vekillerin vurmalı eylemleri nedeniyle bozuldu! Milyonlarca lira zarar
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