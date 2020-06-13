Koronavirüs nedeniyle uzun bir süre tatil yapan Meclis'te eski günlerde olduğu gibi kavgalar yaşanmaya başladı. Çıkan tartışma ve eylemlerin kaynak noktası ise yine CHP ve HDP oldu.



CHP VE HDP'NİN EYLEMLERİNDE

Son olarak 3 ismin millletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis Genel Kurulu, CHP ve HDP'li milletvekillerinin eylemlerine sahne oldu.

Meclis sıralarına ve çekmecelere vurup ses çıkarma eylemi yapan milletvekilleri, elektronik sistemin bozulmasına neden oldu.





39 MİLYON LİRA HARCANACAK

Meclis tatile girdiğinde gerçekleştirilecek proje ile sisteme giremeyen milletvekillerinin, "pusula ile oy kullanmaları" tarihe karışacak. Yeni sistemde özellikle engelli vekiller için, "yüz tanıma" ve "şifreli" oylama sistemi devreye sokulacak. Güvenlik gerekçesiyle Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ihalesini yapacağı bu proje için ilk aşamada 39 milyon TL ödenek ayrıldı. Maliyetin kalan bölümü için de önümüzdeki yıl Meclis bütçesine ödenek konulacak.

