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    • 13.06.2020 07:57
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    Son dakika: ’nde virüs alarmı

    Son dakika habering göre ’nde Genel Başkan Yardımcısı ’ın sekreteri A.Ç,, eşi ve çocuğunda virüs çıktı. ’ın bu süre içerisinde Genel Başkan ile de görüştüğü belirtiliyor.

    CHP'de koronavirüs alarmı

    Hastalığa yakalanan sekreterle temas içinde olan tüm personelin 14 gün işe gelmemesi istendi ve test yapılacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, virüs ilk olarak Tarım Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'ın sekreteri A.Ç.'nin eşinde çıktı. A.Ç. de test yaptırarak, akciğerini kontrol ettirdi.

    Kontrolde hastalık belirtisine rastlanmaması nedeniyle A.Ç., Genel Merkez'e gelmeyi sürdürdü. Daha sonra boğazından alınan numunelerden A.Ç.'nin de virüse yakalandığı anlaşıldı. Aynı zamanda A.Ç.'nin eşinin de ziyaretçi yasağına rağmen CHP 'ne geldiği öğrenildi.



    CHP Yönetimi, 'ın sekreteri ile temas eden tüm personele 14 gün izin verdi. Genel Merkez'de çalışan tüm personele test yapılacağı da öğrenildi. Sarıbal'ın da test yaptıracağı öğrenildi.

    Sarıbal'ın bu süre içerisinde Genel Başkan ile de görüştüğü belirtiliyor.

    Haberler Güncel Son dakika: CHP Genel Merkezi’nde koronavirüs alarmı
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