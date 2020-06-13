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    • 13.06.2020 21:27
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    'tan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları

    Twitter özel bir şirkettir. Twitter'ın kendi düşüncesine göre bazı hesapları kapatması çok yanlış bir karardır. İnsanlar bu mecralara fikirlerini yaymak için giriyorlar.

    TWİTTER'IN KARARI SİYASİDİR
    Twitter'ın bu hesapları kapatması bu mecranını siyasallaştığını gösteriyor. Bir şirket nasıl olur da bu kadar politize olur ve insanların hesaplarını kapatır bunu tüm dünyanın sorgulaması lazım.

    SALGIN SÜRECİNDE SAĞLIK ALTYAPIMIZIN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜK
    Biz olarak koronavirüs sürecinin başından itibaren önemli tedbirler aldık. Özellikle 'da büyük imkanı olan hastaneler açıldı. Yolları da Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hızlandırılarak açıldı. Bu süreçte hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde 45 günde hastane açtık. Ayrıca sağlıkçılarımızın ve sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gördük.

    AYASOFYA MESELESİ
    Ayasofya bizim bu coğrafyayı sahiplenmemizin belgesidir. Fethin kılıç hakkıdır. Bu meseleyi böyle görmek lazım. Ayasofya dediğimiz sadece oradaki bir binadan ibaret değildir bir komplekstir. Ayasofya bir Külliye'dir aslında. Ayasofya Türkiye'nin egemenlik hakkıdır.

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