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Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları

Twitter özel bir şirkettir. Twitter'ın kendi düşüncesine göre bazı hesapları kapatması çok yanlış bir karardır. İnsanlar bu mecralara fikirlerini yaymak için giriyorlar.

TWİTTER'IN KARARI SİYASİDİR

Twitter'ın bu hesapları kapatması bu mecranını siyasallaştığını gösteriyor. Bir şirket nasıl olur da bu kadar politize olur ve insanların hesaplarını kapatır bunu tüm dünyanın sorgulaması lazım.

SALGIN SÜRECİNDE SAĞLIK ALTYAPIMIZIN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜK

Biz Türkiye olarak koronavirüs sürecinin başından itibaren önemli tedbirler aldık. Özellikle İstanbul'da büyük imkanı olan hastaneler açıldı. Yolları da Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hızlandırılarak açıldı. Bu süreçte hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde 45 günde hastane açtık. Ayrıca sağlıkçılarımızın ve sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gördük.

AYASOFYA MESELESİ

Ayasofya bizim bu coğrafyayı sahiplenmemizin belgesidir. Fethin kılıç hakkıdır. Bu meseleyi böyle görmek lazım. Ayasofya dediğimiz sadece oradaki bir binadan ibaret değildir bir komplekstir. Ayasofya bir Külliye'dir aslında. Ayasofya Türkiye'nin egemenlik hakkıdır.