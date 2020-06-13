Sultangazi'de 19 yaşındaki Mücahit B. isimli sapık, 9 yaşındaki küçük çocuğu zorla evine götürerek burada cinsel saldırıda bulundu. Gerçeğin ortaya çıkması ardından şüphelinin mağdurun arkadaşını da bıçak zoruyla istismar ettiği ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanırken hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ilkokul 3. Sınıfta okuyan 9 yaşındaki H.G.'nin halı sahada arkadaşlarıyla top oynadığı, ardından 19 yaşındaki şüpheli Mücahit B.'nin geldiği, mağdur çocuğu okulun yanındaki sokağa götürdüğü kaydedildi.



ZORLA EVE GÖTÜRÜP İSTİSMAR ETTİ

Orada bulunan dondurmacının yanındaki binada 'Müco' olarak tanınan şüphelinin dairesinin bulunduğu, mağdur çocuğu bir şey alıp döneceklerini söyleyerek zorla daireye götürdüğü belirtildi. Burada H.G.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve mağdur çocuğun kaçmaya çalışsa da şüpheliden kurtulamadığı kaydedildi.



Olay ardından ailesine her şeyi anlatan küçük çocuğun beyanları ardından şüpheliden şikayetçi oldukları belirtildi. Mağdurun babası beyanlarında özetle, H.G.'nin öz oğlu olduğunu, kendisinin olay günü evde bulunduğu sırada oğlunun telaşlı bir şekilde eve geldiğini, niye erken geldiğini sorduğunda "O abi orda" dediğini, dışarıya çıktığında oğlunun arkadaşları ile karşılaştığını, oğlunun arkadaşının şahsı kendisine uzaktan gösterdiğini, kendisine "H.G.'yi bıçak ile korkutup eve götürüp soymaya çalışmış" dediğini, sonrasında oğlunun kendisine olayları anlattığını kaydetti.

ARKADAŞINI BIÇAK ZORUYLA İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞMIŞ

İddianamede, mağdurun arkadaşının da 'Müco' lakaplı kişi tarafından bıçakla korkutulup cinsel saldırıya maruz kaldığı, küçük çocuğun hemen kaçtığı belirtildi.

Şüpheli ise ifadesinde, H.G.'ye dokunmadığını, onu kardeşi gibi gördüğünü, asla istismar etmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli Mücahit B.'nin 'Çocuğun Cinsel İstismarı', 'On İki Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı', 'Silahla Tehdit', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından hapsini talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH