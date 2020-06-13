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    • 13.06.2020 20:44
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    ordusu yine 'li sivilleri hedef aldı! 4 Yaralı

    İşgalci ordusu, 'da lilere saldırdı. Yahudi yerleşimcileri eden sivillere saldıran İsrailli askerler, 4 Filistinliyi vurdu.

    İsrail yine Filistin'li sivilleri hedef aldı!

    askerleri, işgal altındaki 'da, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini etmek isteyen göstericilere müdahale ederek 4 liyi plastik mermiyle yaraladı.

    Filistin Halk Direniş Komiteleri Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenlediğini belirtti.

    Iştivi, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle 4 Filistinlinin yaralandığını kaydetti. Iştivi, çok sayıda göstericinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

    Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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