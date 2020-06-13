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    • 13.06.2020 18:34
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    Başkan Erdoğan'dan '' paylaşımı

    Başkan Erdoğan, 'in ölümünün 33'üncü yılı nedeniyle hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan 'Cemil Meriç' paylaşımı

    Başkan Erdoğan, 'in ölümünün 33'üncü yılı nedeniyle hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Erdoğan paylaşımında, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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