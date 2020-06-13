Başkan Erdoğan'dan 'Cemil Meriç' paylaşımı

Başkan Erdoğan, Cemil Meriç'in ölümünün 33'üncü yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2020
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/rmazjq2QTa