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    • 12.06.2020 21:26
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    'den 'daki camiye terör saldırısına kınama!

    , 'ın başkenti Kabil'de bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı. ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye'den o saldırıya kınama

    , 'ın başkenti Kabil'de bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

    ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde 'da ibadet yerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardaki artıştan endişe duyulduğu belirtildi.

    "ŞİDDETLE KINIYORUZ"
    Açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, imam ve 3 sivil hayatını kaybetmişti.

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